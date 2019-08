Uite, Barza! 2019 : Record national! Șapte pui de barza, intr-un singur cuib

„Pentru a valida un cuib, trebuie ca acesta să fie recenzat pe loc, nu din mașină. Ne-am trezit cu cuiburi aflate la 5 kilometri distanță de locul unde fuseseră introduse, și așa am ajuns la cifra de 2.788 de cuiburi validate. Din acestea, multe au fost recenzate de două sau trei ori, de mai mulți utilizatori. După ce am suprapus intrările dublate sau chiar triplate, am rămas cu un număr de 1.901 cuiburi. Din acestea, 1.105 cuiburi de barză sunt amplasate pe stâlpii de electricitate, iar 626 de cuiburi de pe stâlpi au cuib artificial montat de furnizorii de energie electrică din România. Ca număr de păsări, avem un total de 6.580 de păsări din care 3.044 sunt adulți”, a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabilul de comunicare al SOR.