UK: „Moment de cotitura periculos”, anunța premierul Johnson. Restricții pentru șase luni

Luând un ton neobișnuit de sumbru, prim-ministrul britanic Boris Johnson a anunțat marți noi restricții legate de coronavirus, care ar putea rămâne în vigoare pentru următoarele șase luni. Șeful executivului Marii Britanii a anunțat că țara a atins un „punct de cotitură periculos" în pandemie, citat de New York Times. „Acesta este momentul în care […]