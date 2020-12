UK: Pandemia scoate la suprafața rețelele de exploatare sexuala a romancelor. 90% dintre ele au fost recrutate de iubiți

Traficanții sexuali pot obține profituri de peste 1 milion de lire sterline pe an de pe urma unui bordel, iar restricțiile Covid le-au ușurat munca, relatează jurnaliștii britanici de la The Guardian. „Iubiții” care lucrează pentru rețelele de crimă organizată primesc până la 500 de euro pentru fiecate tânără livrată ca sclav sexual în Marea […] The post UK: Pandemia scoate la suprafață rețelele de exploatare sexuală a româncelor. 90% dintre ele au fost recrutate de iubiți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.