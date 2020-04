UK: Premierul Johnson, in stare stabila. Cum fac fața spitalele celei mai mari mortalitați COVID-19 de pana acum

În timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se îmbunătățește în terapia intensivă, încercând să se refacă după infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici rămâne gravă. Regatul Unit a înregistrat, joi, cea mai neagră zi de la începerea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul deceselor înregistrate în spitalele din Marea Britanie din cauza COVID-19 a The post UK: Premierul Johnson, în stare stabilă. Cum fac față spitalele celei mai mari mortalități COVID-19 de până acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.