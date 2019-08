ULTIM MOMENT! Ce au putut sa gaseasca politistii in casa criminalului din Caracal in urma cu putin timp! Toata lumea a fost socata de numarul hainelor de femei din imobil

Detalii terifiante ies la iveala in cazul criminalului de la Caracal! Pe zi ce trece, anchetatorii gasesc noi probe care il incrimineaza pe Gheorghe Dinca, monstrul care, pare, sa isi fi calculat fiecare pas in cazurile de omor, recunoscute de el pana in acest moment.

Zilnic, oamenii legii vin in casa grozei si cauta dovezi pentru a elucida acest caz incredibil in Romania. De la celebrul butoi in care ar fi fost arsa Alexandra Macesanu pana la cutite sau alte obiecte ciudate, toate au fost ridicate de politisti si cercetate in amanunt.

Criminalul din Caracal a avut o tona de haine de femei in casa! ”Ele erau trimise de sotie, din Italia”

Recent, in casa lui Gheorghe Dinca s-au gasit si noi pete de sange, descoperite pe peretii locuintei. Socant este faptul cum a incercat criminalul sa-si mascheze urmele, si anume a dat cu ciment peste ele. Mai mult, dincolo de pereti, anchetatorii au mai gasit sange pe un calendar, pe o pereche de pantaloni ai lui Gheorghe Dinca, dar si pe o piesa de mobilier.

Insa, de-a dreptul uluitoare au fost ultimele descoperiri ale politistilor. Din surse judiciare bine informate, criminalul din Caracal a avut o tona de haine de femei in casa! ”Ele erau trimise de sotie, din Italia, pentru ca Dinca sa le vanda la targ. El insa a preferat sa le pastreze si sa nu dea nimic, lucru extrem de ciudat”, au spus surse judiciare din caz. Citeste cate tone de probe au anchetatorii pe stirilekanald.ro

