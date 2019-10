ULTIM MOMENT! Lovitura primita de Dinca in inchisoare de la sotie! Femeia a spus clar ca nu vrea il vada la puscarie

Gheorghe Dinca este arestat de mai bine trei luni, dupa ce a recunoscut ca le-ar fi ucis cu sange rece pe cele doua adolescente, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

In toata aceasta perioada, criminalul din Caracal a fost mutat de la un arest la altul, de la IPJ Olt la Bucuresti, iar acum, este ”cazat” intr-o celula a Spitalului Penitenciarului Jilava. In mod surprinzator pentru toata lumea, niciunde, Dinca nu a fost vizitat de nimeni din familie, desi, din punct de vedere legal, avea tot dreptul! Este o realitate ca atat fiica sa, Daniela, cat si ceilalti doi baieti, au evitat sa dea ochii cu el, in ciuda declaratiilor publice ca nu ar fi existat animozitati, de-a lungul vremii, intre ei.

Ca un facut, pana acum, inclusiv sotia lui Gheorghe Dinca a refuzat sa il vada pe criminalul din Caracal in arest! ”El nu a lasat-o pe Elena sa vina la inchisoare, este modul lui de a o proteja sau de a nu se lasa dominat de sentimente”, au povestit, in prima faza, persoane din preajma barbatului.

Sotia lui Gheorghe Dinca a spus clar ca nu vine in arest! ”Este afectata”

Acum insa, cu trecerea timpului adevarul pare sa fie altul. Din ultimele informatii, sotia lui Gheorghe Dinca a spus clar ca nu vine in arest, ea este, de fapt, cea care nu vrea sa se inscrie pe lista de vizitatori. ”Este afectata de tot ce se intampla si doreste sa se delimiteze de tot, mai ales ca are si multe probleme de sanatate”, au dezvaluit surse din caz, care mai sustin si alte lucruri care il fac viata si mai grea monstrului din Caracal. ”Nu a primit nicio vizita la puscarie si, din acest motiv, trebuie sa accepte tot ce i se ofera acolo, mai ales in privinta mancarii. Daca nu vine la el nimeni, Dinca nu are bani pe card si nu poate merge sa isi cumpere produse de la magazinul inchisorii. Asa se face ca se multumeste cu ce i se da, chiar daca se plange mereu ca tot ce i se da este acru”, au spus aceleasi surse.

Elena Dinca a colaborat cu anchetatorii

Daca sotia lui Gheorghe Dinca a spus clar ca nu vine in arest in arest, pe de alta parte, Elena Dinca a colaborat cu oameniii legii! Ea a vorbit cu anchetatorii si le-a dat detalii despre intoarcerea sa in tara si ca, in aprilie, a mers la casa lor din Caracal, unde a observat un butoi metalic pe care barbatul sau il avea in curte, dar si comportamentul schimbat al barbatului sau.

