Ultima data a avut tripleti, iar acum a facut un anunt surpriza! Cati copii urmeaza sa aiba Nicoleta Luciu

Familie

Nicoleta Luciu a facut marele anunt: va mai avea sase copii. Bruneta spune ca vrea sa-i infieze pe micuti.



Luciu are patru copii, ultima data a nascut tripleti, insa nu se opreste aici. Vedeta spune ca s-a decis sa infieze sase copii, si este convinsa ca se va descurca cu zece suflete in casa. Nicoleta Luciu este numita mama eroina, caci a adus pe lume nu unul, nici doi, ci patru copii: un baietel in 2008 si trei tripleti in 2011.



Pe micul Zsolt Jr. l-a adus pe lume intr-o clinica din Ungaria, iar tripletii, doi baiati si o fata, Kim, Kevin si Karoly, s-au nascut trei ani mai tarziu. Vedeta tv este casatorita cu Zsolt Csergo, un afacerist din Miercurea Ciuc.

