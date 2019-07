Ultima gaselnita a cercetatorilor romani: Busuiocul cu miros de lamaie, soiul unic in Europa

busuioc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Busuiocul cu miros de lamaie este noul produs cu care se mandresc specialistii Statiunii de Cercetare pentru Legumicultura Buzau. Va avea succes, spun creatorii lui, mai ales in industria alimentara sau a parfumurilor si cosmeticelor. Soiul creat la Buzau tocmai a fost omologat si urmeaza sa ajunga in gradinile din toata tara. Nu degeba busuiocului i se mai spune „regele ierburilor aromatice“: poate fi condiment pentru diverse preparate culinare, planta medicinala sau odorizant natural de camera. Romanii i-au descoperit beneficiile. De aceea, cercetatorii buzoieni au inceput sa-i acorde o atentie deosebita in urma cu peste un deceniu. In loturile experimentale au fost introduse peste z ...