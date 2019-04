Ultima imagine cu Iulia, tanara din Cluj, inainte de a muri la Paris. „Mi-ai rapit tot ce aveam mai drag pe lumea asta…” 

andreeatanaramoartalaparis2 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O vacanta romantica in Paris s-a transformat intr-o tragedie pentru familia unei tinere de doar 23 de ani din Cluj. Iulia a murit, in timp ce iubitul ei ii facea o poza la Turnul Eiffel, relateaza stirileprotv.ro. Iulia si Andrei se iubeau de sapte ani. Se cunoscusera in liceu, iar el avea de gand sa o ceara in casatorie. Iulia terminase la Cluj facultatea de Business si din primul ei salariu i-a facut cadou iubitului ei o vacanta la Paris. La lasarea serii, au mers amandoi pe acoperisul cladirii din gradinile Trocadero, unde mii de turisti vin sa faca fotografii cu Turnul Eiffel. Acolo, Iulia a cazut de la peste 12 metri inaltime. „Noi am mers acolo sus, unde toata lu ...