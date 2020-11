ULTIMA ORA Agresoarea vedetei TV, batuta intr-un magazin din București, audiata de polițiști

Agresoarea vedetei TV Cristian Joia, bătută la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin din Capitală, va fi dusă la Secția 14 pentru audieri. Este vorba despre Ștefania Andrei, în vârstă de 34 de ani.

Cristina Joia, unul dintre designerii emisiunii 'Visuri la cheie', a fost victima unui atac extrem de violent, într-un magazin din Calea Serban Voda.

O femeie careia ii reprosase ca a blocat cu masina o trecere de pietoni, dar si parcarea magazinului, s-a napustit asupra realizatoarei aflata la cumparaturi, pe care a lovit-o in plina figura cu un obiect tare - nu e clar daca un "box" sau cheie - zdrobindu-i nasul si provocandu-i o rana de cativa centimetri.

Cristina Joia a fost transportata, plina de sange si aproape lesinata, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operata.

„M-am îndreptat către magazin şi o văd pe această femeie care iese din magazin şi se îndreaptă către maşină şi am întrebat-o dacă e maşina ei şi mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele şi când m-am întors m-am trezit cu un pumn în faţă [...] A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit aici şi am căzut. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit. Mi-era foarte rău deja“, a povestit Joia pentru Ştirile ProTV.