ULTIMA ORA Alexandru Cumpanașu a publicat RASPUNSUL primit de la Avocatul Poporului in cazul dispariției Alexandrei

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a primit răspuns de la Avocatul Poporului după ce a sesizat instituția privind modul în care a fost gestionată de autorități cazul dispariței Alexandrei Măceșanu. Avocatul Poporului a sesizat CSM, Inspecția Judiciară, MAI, STS ANCOM, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Educației și Poliția Caracal pentru a le oferi explicații în cazul dispariției, se arată în adresa publicată de Cumpănașu pe Facebook.

"CONTROL LA INML si RASPUNS SCRIS AVOCATUL POPORULUI -MASURI DISPUSE IN SITUATIA ALEXANDREI IN URMA SESIZARII. In urma sesizarii mele de astazi, ministrul sanatatii a dispus control imediat la INML. Nu ma las pana cand STATUL asta nu intelege ca nu suntem niste SCLAVI si ne comunica ce vrea cand vrea. Sper ca in urma acestui control sa reiasa macar niste norme transparente si coerente de comunicare. Este innacceptabil sa vii cu comunicate COMUNISTE care sa nu spuna nimic si sa lase loc la interpretari despre viata unor oameni ba mai mult sa comunice informatii false pe surse despre viata sau decesul Alexandrei. Despre INML voi reveni cu informatii importante maine. Tot astazi am primit raspunsul Avocatului Poporului in urma sesizarii mele in cadrul audientei ce mi-a fost oferita acum cateva zile. Va atasez raspunsul integral primit si masurile dispuse de Avocatul Poporului in situatia Alexandrei fata de fiecare institutie. MOR CU EI DE GAT!!", a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.