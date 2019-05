ULTIMA ORA - Avocatul lui Dragnea cere ICCJ achitarea clientului sau: 'S-a implinit termenul de prescriptie speciala'

Marian Nazat, avocatul lui Liviu Dragnea, a susţinut, în cuvântul final de la ultimul termen din apelul de la ÎCCJ, că faptele de care este acuzat clientul său fie s-au prescris, fie nu au fost săvârşite cu vinovăţie.

"S-a împlinit termenul de prescripție specială. Să luați act inculpatul nu dorește continuarea procesului penal. Deși s-a susținut voalat că e vorba de o infracțiune continua, instigarea la fals intelectual, nicăieri nu s-a discutat, nici în motivare nici în dosar. Plecând de la momentul de la care se susține ca s-a savarsit infracțiunea, inca din 2013 se împlinise termenul de prescripție. In legătură cu infracțiunea pentru care a a dispus condamnarea inculpatului, am văzut senzația că sunt doua complete diferite. Am susținut și susțin și acum art 16 lit c cod procedura penală - fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.