ULTIMA ORA Calin Popescu Tariceanu lasa de ințeles ca a vrut SA RUPA coaliția - VIDEO

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, miercuri seara, că a decis să continue colaborarea cu PSD pentru asigurarea guvernării. Tăriceanu a lăsat să se înțeleagă că ar fi vrut ruperea coaliției, dar s-a răzgândit după ce Alianța 2020 USR - PLUS a spus că nu vrea să formeze un guvern cu PNL.

”Am decis o recalibrare a relației cu PSD pentru colaborare. Nu există o alternativă rezonabilă la actuala coaliție guvernamentală. De altfel, am văzut că unul dintre partidele de opoziție a zis că nu vrea să intre la guvernare, așa că am decis să continuăm guvernare. Am discutat și cu premierul și am decis să mergem împreună în continuare.

Introducem o serie de măsuri pentru ca să ținem cont de lucrurile ce țin de agenda de interes a cetățenilor.”, a spus liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

