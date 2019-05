Ultima ora! Care este starea lui Mihai Constantinescu, fata de ziua de ieri

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipe de cosmar pentru Mihai Constantinescu si familia lui. Artistul se afla, in continuare, in stare foarte grava la spital. Surse medicale au declarat, miercuri, ca artistul nu a mai suferit alte stopuri cardio-respiratorii, sau alte evenimente. Medicii i-au extirpat un rinichi lui Mihai Constantinescu Sansele de supravietuire a lui Mihai Constantinescu, minime: ”Nici mai rau, nici mai bine ca ieri. Nu a facut alte stopuri cardiace sau alte evenimente. Starea sa de sanatate e stabila, nu s-a modificat nimic de aseara. E in stare stabila, dar foarte grava”, au precizat sursele citate. Mihai Constantinescu (73 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta „Fl ...