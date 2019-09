ULTIMA ORA! Ce alcoolemie avea Mario Iorgulescu in momentul accidentului! Era rupt de beat

Mario Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele LPF, era sub influenta bauturilor alcoolice in momentul accidentului petrecut in noaptea de sambata spre duminica, anunta gsp.ro. Conform probelor recoltate dupa accident, Mario Iorgulescu avea 0,80 g/l de alcool pur in sange, potrivit Libertatea. Astfel, fiul sefului LPF va fi acuzat si de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si poate primi de la 1 la 5 ani de inchisoare. In plus, pe numele lui Iorgulescu este un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala. Cornel Dinu il critica pe Gino Iorgulescu: ''Unui baiat cu probleme nu poti sa-i cumperi o masina...'' Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotb ...