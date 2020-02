ULTIMA ORA! Ce se intampla cu pensiile si alocatiile dupa demiterea Guvernului Orban? Anuntul ministrului Violeta Alexandru

Exista persoane care au lucrat si in Romania, si in strainatate si care asteapta incredibil de mult pana sa primeasca decizia de pensionare, din cauza birocratiei. Violeta Alexandru, ministrul demis al muncii, promite sa reduca durata extrem de mare in stabilirea pensiilor internationale pentru romani – o asteptare ce poate ajunge chiar si la trei ani – la un interval de maximum doua luni.

„Avem mari probleme pentru persoanele care au un stagiu de cotizare compus dintr-o perioada in Romania si o perioada in afara. Am luat deja niste decizii impreuna cu echipa atasatilor de munca de pe langa consulate si incercam sa remediem aceasta perioada extrem de lunga de comunicare a documentelor intre casele de pensii din Romania si cele din strainatate. Se ajunge chiar si la doi-trei ani si incercam sa ne incadram intr-un termen de o luna, o luna si jumatate, doua luni maximum”, a declarat Violeta Alexandru, joi, la Digi24.

Ea a aratat ca si in chestiunea recalcularii pensiilor din Romania a reusit ca din 14.000 de restante – cu termene depasite de sase luni, opt luni – sa ajunga la numai 3.000. „Merg in continuare cu atentie pe acest subiect pentru a reduce la cat mai putin posibil”, a spus ministrul demis al muncii, potrivit digi24.ro

Ce se intampla cu pensiile dupa caderea guvernului Orban?

„Lista mea de urgente zero este populata de tot felul de probleme in aplicarea legii pensiilor si a problemelor generate de aceasta lege propusa de PSD. Sunt multe probleme care tin de management. Chiar incadrarea in termenul legal de 45 de zile si inlaturarea acestor intarzieri – care mergeau pana la luni bune – este una dintre masurile de management pe care le-am luat. Sunt in continuare aspecte care tin de simplificare. Deja am facut pasi in simplificarea accesului pensionarilor la bilete de tratament. Acelasi lucru il vom face si pentru firmele care doresc sa acceseze informatii despre cei in cautarea unui loc de munca”, a anuntat Violeta Alexandru.

Insa odata cu caderea guvernului, executivul este nevoit sa administreze doar treburile curente, nu va putea initia legi, iar urmarile directe asupra activitatii ministrului muncii se vad in planurile pe care le avea de reorganizare a ANOFM, respectiv a agentiei care administreaza platile sociale. „Aici aveam o viziune de simplificare, de eficientizare, care presupune un amplu proces de restructurare si care depaseste atributiile de gestionare a treburilor curente”, a declarat Violeta Alexandru.

Ce se intampla cu alocatiile?

Incepand din ianuarie, alocatiile se indexeaza cu rata inflatiei, iar la rectificarea bugetara din august va fi dublat cuantumul lor, asa cum s-a decis in Parlament. A fost insa masura care a venit dupa stabilirea bugetului. Pus in fata deciziei Parlamentului, Guvernul a decis sa amane aplicarea masurii de dublare a alocatiilor pana la rectificarea bugetara din vara. „Mi s-a cerut sa pregatesc acest act normativ pentru rectificarea bugetara”, a declarat Violeta Alexandru, precizand ca la acest moment, nu a fost luata in discutie o plata esalonata a alocatiilor, varianta ce fusese mentionata ca solutie de atenuare a acestui soc bugetar.

