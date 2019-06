Ultima ora! Circulatia tramvaielor este blocata in aceasta zona 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia tramvaielor de pe traseul 3 este afectata, de la ora 16:10, in urma precipitatiilor abundente cazute intr-un timp foarte scurt. Calea de rulare este acoperita de o cantitate mare de apa pe o portiune de pe Strada Aurel Vlaicu, iar vagoanele nu mai pot inainta. Tramvaiele intorc in Tatarasi Nord, iar pe itinerariul Dancu - Tatarasi au fost introduse autobuze. Si in Nicolina si Tudor Vladimirescu vagoanele circula cu dificultate din acelasi motiv. Revenim cu informatii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. circulatia tramvaielor tatarasi nord dancu ...