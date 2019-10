Ultima ora: Costel Corduneanu, infarct in sala de judecata la Cluj! A fost dus de urgenta la UPU

Costel Corduneanu

Update: Din cate se pare, starea de sanatate a lui Costel Corduneanu s-a inrautatit in timpul audierilor, care la momentul incidentului durau deja de 3 ore. Sotia acestuia ar fi fost cea care a sunat la 112 pentru a chema un echipaj de urgenta.

Stire initala: Cunoscutul interlop iesean Costel Corduneanu, considerat seful gruparii Cordunenilor, a facut infarct in urma cu cateva minute, in una dintre salile Curtii de Apel Cluj, in care era judecat.

Potrivit surselor BZC, acesta a fost transportat de urgenta la Unitate de primiri urgente (UPU) Cluj, starea sa fiind incerta.

Vom reveni cu detalii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.