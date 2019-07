ULTIMA ORA - Criminalul din Timiș, reținut

Ionel Boldea, tânărul de 33 de ani, care a ucis în bătaie un bărbat și a rănit alte cinci persoane, a fost reținut, informează Antena3.

Ionel Boldea a fost prins, joi dimineața, în apropierea casei sale din localitatea timișeană Bichigi, la volanul unei mașini, de către un echipaj al Poliției de Frontieră. Oamenii legii aflați în filtru au observat cum se apropie o mașină cu farurile stinse și i-au făcut semn șoferului să oprească.

Imediat după ce a fost încătușat, Ionel Boldea a fost întrebat de către polițiști de ce a recurs la gesturile comise miercuri, susținând că „din cauza unei icoane dintr-o cameră. Icoana de argint m-a făcut să ies din casă la șase dimineața și să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Nu mă agresați că mă gândesc rău. Nu am vrut, dar am fost forțat de situație să fac rău".

De asemenea, tânărul le-a spus oamenilor legii că în momentul în care a fost prins mergea spre casă pentru a face un duș, iar mașina la care se afla la volan aparține unui prieten care era la pescuit. Totodată, Ionel Boldea le-a declarat polițiștilor că are în buzunar trei mere, un pahar gol și 580 de lei.

După ce a fost prins de polițiști, bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal Timișoara, pentru a i se recolta probe biologice.