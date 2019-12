Ultima ora! Cutremur cu magnitudine mare, in Romania

Un cutremur cu magnitudine serioasa a avut loc in urma cu putin timp in Romania. Seismul s-a produs in judetul Vrancea, la ora 10.32, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

Un un nou seism a avut loc, in aceasta dimineata, in tara noastra. Cutremurul a avut loc in Vrancea si s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 116km S de Bacau, 125km V de Braila, 126km V de Galati, 129km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 179km E de Sibiu, 194km N de Ruse, 198km SV de Iasi. Seismul a inregistrat magnitudinea 3,8 si a avut loc la o adancime de 140 de kilometri.

Cel mai recent cutremur care s-a produs la noi in tara a fost duminica, pe 8 decembrie. Un seism cu magnitudinea 2,6 a avut loc tot in judetul Vrancea, acesta fiind inregistrat la o adancime de 129 de kilometri.

Gheorghe Marmureanu, despre seismele din Romania

Gheorghe Marmureanu a vorbit destul de des despre seismele care au loc in tara noastra si spune ca romanii nu trebuie sa se ingrijoreze, asta pentru ca seismele au loc la o adancime destul de mare, iar acest lucru reduce posibilitatea unor riscuri.

In schimb, intrebat despre probabilitatea ca in Romania sa aiba loc un cutremur mare, Gheorghe Marmureanu a precizat ca norocul tarii noastre va fi ca seismul se va produce la o adancime mare.

„Cutremurul va fi adanc si acesta va fi norocul Romaniei. Cu cat e mai adanc, cu atat energia se disipa pe o suprafata mai mare. Va fi o suprafata foarte mare, de la Moscova la Cairo. Pe toata Europa, as spune. Eu sunt optimist, acesta este cuvantul. Adancimea va fi de 150-170 de km. Sansele sunt foarte mari sa fie dupa 2040 - 2041. Sunt calcule de peste trei secole si care vad ca se satisfac. Vad ca pana acum nu am gresit deloc”, a mai spus Gheorghe Marmureanu.

