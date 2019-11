ULTIMA ORA - Dan Barna, replica acida pentru PLUS: 'Nu o sa ne impiedicam in gesturi precum o intrerupere la o conferinta de presa sau scrisori deschise'

Liderul USR Dan Barna afirmă, după ce Dacian Cioloş a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, că USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Cioloş încă de la europarlamentare să facă fuziunea celor două partide, el exprimându-şi încrederea că vor trece peste speculaţii de moment şi se vor concentra pe temele mari. Barna reacţionează la scrisoarea deschisă dată publicității duminică de partidului lui Dacian Cioloș în care este propusă constituirea unui organism de conducere comun al celor două partide, dar şi la gestul lui Cioloş de săptămâna trecută, când l-a întrerupt pe liderul USR în timp ce vorbea în conferinţă de presă.

”USR-PLUS este o forţă în politica românească şi rezultatul de duminică confirmă acest lucru, chiar dacă unele aşteptări au fost mai mari. Cele aproape 1,4 mil de voturi pe care le-am primit mă obligă şi ne obligă să continuăm să luptăm pentru un 2020 în care să fim la guvernare şi în primării. Pentru acest obiectiv, trebuie să construim cu loialitate între parteneri. Este o valoare fundamentală după care mă ghidez în acţiunea politică. Şi tocmai de aceea nu o să ne împiedicăm în gesturi precum o întrerupere la o conferinţă de presă sau scrisori deschise trimise prin presă. Un proiect politic mare, care să facă bine României, se face cu viziune şi generozitate. USR a propus PLUS, şi eu i-am propus lui Dacian Cioloş încă de la alegerile europarlamentare să facem fuziunea celor două partide”, scrie Barna pe Facebook.

El remarcă faptul că, deşi acest lucru nu s-a întâmplat, continuă să spere într-un viitor comun, dar pentru asta va trebui să discute serios pe teme precum criteriile de integritate, respingerea traseismului, recunoaşterea muncii colegilor consilieri locali şi a eforturilor depuse la #FărăPenali sau programul comun de guvernare.

”Suntem asumaţi în logica unei Alianţe de succes şi construim un mecanism fin, pe câmpul de bătălie, sub focul de artilerie al opozanţilor de toate felurile. Vom avea la începutul acestei săptămâni consultări în interiorul partidului asupra calendarului şi paşilor comuni pentru locale. Miercuri vom avea rezultatul consultării membrilor asupra poziţiei mele actuale iar vineri indiferent de rezultat vom avea o şedinţă a birourilor naţionale reunite USR şi PLUS pentru a pune pe hârtie paşii următori. Am toată încrederea că vom trece peste mici gesturi şi speculaţii de moment şi ne vom putea concentra pe temele mari. Le suntem datori oamenilor care cred în noi. Singura opţiune este succesul”, conchide liderul USR.

Preşedintele Plus, europarlamentarul Dacian Cioloş, crede că Alianţa USR-Plus trebuie să dezvolte o abordare inclusivă şi nu scoaterea în faţă a unui lider care să o controleze, el propunând ca orientările diferite din cele două formaţiuni să fie puse împreună şi nu amplificat conflictul dintre acestea. Cioloş îşi doreşte ca evoluţia dintre cele două partide să ducă la fuziune, dar aceasta nu trebuie să fie un scop în sine, ci o consecinţă a unui proces care să vină natural. El a vorbit despre o structură de conducere unică a alianţei, care să reprezinte orientările diferite care se regăsesc în cele două partide, precum şi despre constituirea unui guvern din umbră.

“Credem că alianţa trebuie să dezvolte în perioada următoare o abordare inclusivă şi nu scoaterea în faţă a unui lider care să pună mâna pe o structură şi să o controleze. Şi asta este ce vrem să propunem colegilor din Plus şi evident colegilor din USR. În USR şi în Plus nu e un secret, sunt mai multe orientări, mai multe grupări care noi credem că trebuie puse împreună acum şi nu trebuie amplificat conflictul dintre ele. Propunerea noastră asta este, să lucrăm împreună, să facem un atuu din această diversitate pe care o avem în cele două partide şi să găsim formula prin care putem lucra împreună în unitate”, a declarat Cioloş.