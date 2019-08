ULTIMA ORA! Declaratia sotiei MONSTRULUI de la Caracal, dupa audierile de la DIICOT: ” Am observat cenusa …

Familia lui Gheorghe Dinca a fost audiata la DIICOT. A ajuns in fata procurorilor dupa o imbranceala cu jurnalistii. Sotia si copiii suspectului din Caracal au fost bune in fata anchetatorilor. Inca nu se stie ce le-au spus investigatorilor, insa reporterii Observator au obtinut in exclusivitate prima declaratie a sotiei lui Dinca.

Femeia povesteste ca inca din luna aprilie in curtea din Caracal exista un butoi cu cenusa. Familia Luizei o acuza ca se afla in casa in momentul in care adolescenta era sechestrata.

Asteptata de cateva zile sa dea explicatii in fata procurorilor, sotia lui Gheorghe Dinca a venit la sediul DIICOT din Bucuresti insotita de trei dintre copii: fiica si doi baieti. Momentul s-a transformat intr-o lupta cu jurnalistii.

TONEL POP, avocatul familiei Melencu: Tema pe care am ridicat-o, vede cat timp a locuit acesta doamna acolo! Se suprapune pe perioada in care Luiza a fost sechestrata acolo si este posibil sa fi fost amandoua acolo in acelasi timp!

(Reporter): Ce dovezi aveti ca in luna mai sotia lui Dinca a fost in Caracal?

(Tonel Pop): E notoriu ca a fost acolo inainte de Paste!

In prima declaratie data in fata anchetatorilor, femeia a sustinut ca a venit din Italia in Romania pe 24 aprilie, cu 10 zile dupa disparitia Luizei. Si a oferit si detalii despre butoiul din curte.

”Am observat ca sotul meu improvizase un butoi metalic, pozitionat pe niste pirostrii, observand totodata cenusa in acest butoi metalic pe care nu l-am observat cu ocazia revenirilor anterioare in tara. Intrebandu-l deaspre acest aspect, sotul meu mi-a marturisit ca arde in acesta diverse chestii, resturi vegetale, peturi”, a declarat sotia lui Gheorghe Dinca.

In aceeasi declaratie, femeia a vorbit si despre violentele la care a supus-o sotul ei.

”La data de 23.05.2019, sotul meu a uitat ca a spart o damigeana cu vin din beci cu o zi inainte, dand vina pe mine si reprosandu-mi acest lucru, moment in care mi-a si aplicat o palma in zona fetei”, a mai spus Elena Dinca.

Si procurorii care ancheteaza interventia esuata pentru salvarea Alexandrei Macesanu au facut audieri. Au oferit explicatii si cei doi politisti care au vorbit cu ea, de pe telefonul personal, dupa ce fata a sunat la 112.

Ultima conversatie a durat 16 minute. Timp in care Alexandra a spus ca s-ar putea afla in cartierul Protoseni din Caracal si ca vede nucul, gardul rosu, fiarele, masina si platforma din curte. In timpul apelului, unul dintre politisti a auzit latratul cainilor. Nemultumit de modul in care evolueaza ancheta, unchiul Alexandrei a facut sesizari la Interpol si Europol.

ALEXANDRU CUMPANASU, unchiul Alexandrei: Interpolul si Europolul au aceasta competenta de a verifica, de a coopera cu toate statele pentru a putea sa identifice posibilele victime ale traficului de persoane, in cazul acesta Alexandra Macesanu si Luiza Melencu cel putin. A doua parte a sesizarii cuprinde o cooperare a Europolului si a Interpolului din Romania pentru identificarea traficului de persoane din judetul Olt, despre care procurorii nu stiu nimic.

Intre timp, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane vorbeste despre sprijinul pe care l-a acordat familiilor celor doua fete.

MAXIMILIAN NICOLAE, sef ANITP: Rolul nostru, asa il numeste si legea, sprijin emotional pentru victime.

ALEXANDRU CUMPANASU, unchiul Alexandrei: Am vazut si eu. Halucinant! Partea de asistenta psihologica a fost oferita de catre stat. Dar familia Alexandriei a refuzat! De aici pana la un adevart sprijin e un drum lung!

Familia Alexandrei ar mai putea primi clarificari maine. Corpul de Control al ministrului Sanatatii a terminat raportul dupa verificarile facute la Institutul National de Medicina Legala.

La Caracal, criminalistii au intrat cu georadarul in casa lui Dinca. Pentru prima data de la inceputul perchezitiilor, anchetatorii au verificat peretii din casa lui Gheorghe Dinca. Au inceput cu camerele din fata insa aparatul georadar nu a indicat nimic iesit din comun.

Din curtea lui, anchetatorii au scos si joi mormane de gunoaie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.