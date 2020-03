ULTIMA ORA Deputatul Mircea Banias, primele DECLARAȚII din spital, dupa ce a fost internat cu coronavirus

Deputatul Mircea Banias, de la PNL, face primele declarații din spital, după ce a fost internat cu coronavirus. Parlamentarul a fost diagnosticat ieri, după ce sâmbătă toți aleșii din Parlament au fost testați.

"Mi-am făcut acest test sâmbătă, la Parlament, unde și-au făcut toți colegii. Nu aveam simptome, și dacă nu făceau toți colegii, nu aș fi făcut. După ce am fost diagnosticat, am așteptat să fiu ridicat de la domiciliu și dus la spital. Azi dimineață am transmis DSP o listă cu toate persoanele cu care am intrat în contac. Începe o anchetă epidemiologică. Soția mea este acasă, a fost și ea testată", a declarat Mircea Banias la România TV.