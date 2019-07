Ultima ora despre Ion Iliescu! Da, e adevarat!

Iliescu

Marti dimineata, fostul sef de stat a ajuns la spital. Se pare ca se simte din ce in ce mai bine, dar are nevoie de odihna, motiv pentru care a primit „interzis“ de la medici in privinta unui subiect controversat.

Desi el insusi a declarat ca se simte bine, Ion Iliescu nu are voie sa iasa din casa. Fostul presedinte are nevoie de odihna, iar medicii l-au sfatuit ca ar fi mai bine sa „dea skip“ evenimentelor din weekend.

"Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac control medical, dar ma odihnesc. Am nevoie de odihna, dar sunt bine", a declarat Ion Iliescu la Romania TV.

Ion Iliescu a ajuns la Spitalul Elias, marti dimineata

Dupa ce la inceputul lunii aprilie, fostul sef de stat a fost supus unei interventii chirurgicale, acum, acesta a ajuns, din nou, marti, la spitalul Elias din Capitala. Ion Iliescu are probleme cu inima de ani buni, iar in luna aprilie a fost operat pentru a-i fi extras lichidul pericardic.

