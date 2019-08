ULTIMA ORA: Fiica MONSTRULUI din Caracal se ocupa de trafic de fete. Doi italieni vor depune marturie

Un aradean, fost angajat si partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustine ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face rost de fete.

Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana, l-a cucerit pe fratele acesteia, un prosper om de afaceri italian cu care a venit in Romania, si-a rezolvat problema dosarului penal pentru furt, iar dupa moartea italianului care a cumparat in Romania un domeniu de vanatoare si peste 2.500 de hectare de teren, femeia a preluat afacerea din Romania a italianului.

Omul de afaceri aradean sustine ca fiica lui Gheorghe Dinca a ajuns administrator al domeniului de vanatoare Artemis Montana, postura din care se ocupa sa le livreze fete italienilor care veneau la vanatoare pe domeniul din judetul Arad.

„Suta la suta vor sa depuna marturie”

„Mi-au spus asociatii mei ca Daniela le-a propus ca daca au nevoie de ceva sa apeleze tot timpul cu incredere ca le gaseste tot ce le trebuie. Chiar am discutat problema cu ei si mi-au spus ca suta la suta vor sa depuna marturie. Unul dintre asociati mi-a confirmat ca in ultimul timp a vazut-o cu fete tinere prin Italia.

Nu stiu in ce scop. Am auzit si mi s-a confirmat ca la diversi italieni care veneau la vanatoare (n.r. in judetul Arad) li se aduceau fete. Va spun sincer. Italienii cand vin in Romania vin sa faca afaceri si la fete”, a declarat Nicolae Cilan pentru „Adevarul”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.