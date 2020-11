ULTIMA ORA Florin Cițu anunța ca deficitul bugetar pe primele ZECE luni ale anului e de 7% din PIB

Deficitul bugetar după primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Deficitul după primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adică 7% din PIB. Din această sumă, 40,74 miliarde de lei, adică 3,88% din PIB, reprezintă sumele care au rămas în economie prin intermediul facilităţilor fiscale: investiţii, cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Să fie mai clar, dacă în 2020 nu am fi avut această criză de sănătate şi nu am fi avut cheltuieli suplimentare generate de criza de sănătate, deficitul bugetar după 10 luni ar fi fost de aproximativ 3% din PIB, ceea ce înseamnă că am fi fost exact în programul nostru iniţial", a explicat Cîţu, conform Agerpres.

După primele 9 luni din 2020, deficitul bugetar a fost de 67,27 miliarde lei (6,36% din PIB), în timp ce execuţia bugetului consolidat s-a încheiat pe primele zece luni ale anului 2019 cu un deficit de 28,83 miliarde de lei, respectiv 2,8% din PIB.