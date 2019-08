ULTIMA ORA. Gheorghe Dinca, scandal in inchisoare! Ce s-a intamplat in spatele gratiilor

Autorul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca a facut un scandal monstru in inchisoare! Acesta este foc si para pe politistii de la IPJ Olt! Conform informatiilor din Penitenciar, inculpatul este total nemultumit de faptul ca primeste apa de la robinet care, ar fi spus el, se incalzeste pana ajunge in celula. Drept pentru care a luat decizia sa faca iures dupa gratii. Au fost, conform martorilor, adevarate crize de nervi puse in scena de Dinca.

Gheorghe Dinca, scandal in inchisoare!

Mai mult de atat, pe langa faptul ca s-a aratat deranjat ca trebuie sa bea apa de la robinet, Dinca a facut scandal si pentru ca nu are acces nici la televizor. “Criminalul din Caracal” si-ar fi iesit din minti si nu ar fi ezitat sa arate acest lucru. De remarcat ca atat timp cat se afla in arest la IPJ Olt, Gheorghe Dinca nu are acces la o sursa de apa potabila si nici dreptul sa urmareasca programe de televiziune.

Nu este pentru prima data cand Gheorghe Dinca s-a aratat nemultumit de faptul ca primeste apa calda. Si in curtea lui, in timpul perchezitiilor, zilele trecute, Dinca le-ar fi reprosat politistilor acest lucru. Cu toate acestea, surse din politie citate de Romania TV au spus ca i-au acordat lui Gheorghe Dinca toate conditiile pentru statutul pe care il are in acest moment in arestul IPJ Olt, conditii la fel ca pentru toti ceilalti aflati in situatia lui.

Ce au descoperit anchetatorii la criminal acasa

Va readucem aminte ca in urma cu putin timp, criminalistii au descoperit un zid abia tencuit in casa ororilor. Acolo, cred anchetatorii, s-ar putea ascunde probe importante precum urme de sange si alte resturi biologice. De altfel, in aceeasi zi, Gheorghe Dinca le-ar fi marturisit anchetatorilor ca este cuprins de regrete! De asemenea, inculpatul le-ar mai fi spus anchetatorilor ca isi iubeste copiii si ca la inceputul anchetei a mintit.

