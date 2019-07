Ultima ora! Iesenii au primit mesaje prin sistemul RO-ALERT! Ce s-a intamplat

RO ALERT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, pe raza municipiului Iasi, posesorii de telefoane mobile primesc mesaje prin sistemul public de informare RO-ALERT. Sistemul RO-ALERT Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in situatii de urgenta, conform prevederilor legale. Sistemul RO-ALERT este folosit in situatii majore in care viata si sanatatea cetatenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist sau alte situatii care ameninta grav comunitatile. Sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urge ...