ULTIMA ORA Klaus Iohannis a semnat: Pe cine a numit ministru INTERIMAR la Interne, dupa demisia lui Nicolae Moga

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 30 iulie a.c., următoarele decrete:

Decret prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne, și se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;

Decret prin care se desemnează Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ca ministru al afacerilor interne, interimar.

Nicolae Moga a anunțat, marți, că a informat-o pe Viorica Dăncilă că a ales să se retragă din funcia de ministru de Interne.

„În urma unei discuții pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcția de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din minister. Îi mulțumesc doamne premier pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga, a depus, miercurea trecută, jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

