ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, atac la Guvern de fata cu oamenii de afaceri: 'Accidentele de decizie arata calitatea deplorabila a guvernarii'

Klaus Iohannis a criticat dur politicile guvernamentale, în cadrul şedinței plenare a Coaliției pentru Dezvoltarea României. Preşedintele s-a plâns oamenilor de afaceri de haosul din domeniul fiscal.

"Investitiile din programul de guvernare au ramas doar pe hartie. In schimb, nu exista in acel program de guvernare sutele de modificari ale legislatiei fiscale care au afectat economia si sau dat peste cap planurile de afaceri. Daca vorbim despre sutele de modificari, nu este o chestiune simbolica. Codul fiscal a fost modificat de mai multe ori decat zilele anului trecut. Este o contraperformanta rarisima si sunt convins ca ati avut foarte mult de lucru sa ramaneti updated. Partidul de guvernamant a neglijat aproape total investitiile in favoarea unor politici pe termen scurt, care ne vor afecta pe toti", a afirmat Iohannis.

Preşedintele a mai susţinut că, "in ultima perioada, mediul de afaceri a fost bulversat prin decizii hazardate, prin accidente de decizie, cum a fost OUG 114, care arata calitatea deplorabila a guvernarii actuale".