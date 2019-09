ULTIMA ORA! Lovitura dura incasata de clanul Cordunenilor! Un membru important a fost arestat

clanul Corduneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura dura incasata de clanul Corduneanu! Un important membru al gruparii din Iasi a fost arestat in Marea Britanie. Marian Tiuga, fostul sot al uneia dintre surorile lui Costel Corduneanu a fost gasit in Marea Britanie si extradat in Romania. Marian Tiuga era cautat de politistii romani pentru sustragerea de la executarea unei pedepse de 9 ani de inchisoare cu executare. Politia Romana l-a dat in urmarire internationala pe Marius, dar acesta fugise inainte de condamnare din tara. Cutremur in lumea interlopa! Clanurile Mararas si Corduneanu, trimise iar in judecata de procurori! Rafuiala a inceput cu postari video pe ! - VIDEO Conform procurorilor, Marian Tiuga, coordona reteaua de hoti de buzun ...