ULTIMA ORA Mașina de poliție, lovita in timpul unei misiuni, la ieșire din București / FOTO

Un accident s-a petrecut, sâmbătă, în zona Academiei de Poliție din bucurești, acolo unde agenți de Brigada Rutieră a Capitalei verifica mașinile care ieșeau din București.

La data de 09.05.2020, in jurul orei 14.10, pe DN1, in dreptul Academiei de Poliție, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate 1 autospeciala din cadrul Brigăzii Rutiere si un alt autoturism. Din primele date, din cauza neatenției, conducătorul autoturismului a pierdut controlul si a intrat în autospeciala care era oprita pe banda 3 pentru masuri de control al traficului, fiind semnalizata corespunzator. In urma producerii evenimentului au rezultat doar pagube materiale", anunță polițiștii.

