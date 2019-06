Ultima ora! Mai multe echipe ale Primariei Municipiului Iasi intervin pentru o serie de reparatii in zona Filarmonicii - FOTO

Reparatie zona Filarmonica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipe mixte formate din angajati din cadrul CTP Iasi si Citadin Iasi invervin pentru a face o serie de reparatii in zona Filarmonicii. In aceste momente, circulatia din zona se desfasoara in conditii ingreunate, iar politistii locali sunt prezenti la fata locului pentru a fluidiza traficul. Va aducem aminte ca in cursul zilei de ieri, circulatia tramvaielor a fost blocat deoarece, din cauza caniculei, bucati din astfalt s-au ridicat, facand imposibila deplasarea mijloacelor de transport in comun. Mai multe detalii despre intreaga situatie puteti afla dand click pe urmatorul link ==> Prapad in centrul Iasului din cauza CANICULEI! Circulatia tramvaielor a fost blocata complet ...