Ultima ora! Mihaela Ivancia, consilier judetean, PSD, s-a RASTURNAT cu masina! Oamenii au ajutat-o sa iasa - UPDATE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare mai putin nefericita pentru sefa femeilor din PSD Iasi, Mihaela Ivancia! Ieri, in jurul orei 12.00, a scapat ca prin minune, asta dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat in Copou, in zona USAMV. Presedinta Organizatiei de Femei a PSD Iasi a scapat chiar fara nicio zgarietura, iar se pare ca centura de siguranta pe care o purta, a avut un rol definitoriu in aceasta problema. Accidentul s-a produs in curba din zona USAMV, iar Mihaela Ivancia, cadru universitar, a explicat ca accidentul nu s-a produs din vina ei. Iata ce a spus, consilierul judetean, legat de incidentul produs ieri: Se pare ca trebuie sa fac niste precizari dupa evenimentul de ieri, atat pentru prieteni, cat si pentru ceilalti! 1. Accidentul ...