ULTIMA ORA! Noi inspectori de specialitate in cadrul ISJ Iasi - FOTO

Astazi, sefa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, prof. dr. Genoveva Farcas a prezentat pe cei trei noi inspectori: Ema Padurariu (profesor in cadrul Colegiului Administrativ Economic Iasi) a fost numita inspector pe zona informaticii Lorena Cardan (profesor in cadrul Colegiului National ''Emil Racovita'')a fost numita Inspector pe Biologie Alina Bendescu (profesor in cadrul Colegiului National ''Mihai Eminescu''), Inspector invatamant primar. Mentionam ca proaspetii inspectori scolari au o experienta foarte buna la catedra, dar si o implicare deosebita in zona proiectelor din disciplinele pe care le predau.