Ultima ora! O alta adolescenta de 17 ani, rapita de Gheorghe Dinca. ''M-a trezit in casa lui, unde mai are o fata de 12 ani''

Noi detalii cutremurătoare au ieşit la iveală despre Gheorghe Dincă. După ce fiica unei poliţiste din Craiova a povestit că a fost martoră în momentul în care o tânără a fugit în mers din maşina lui Gheorghe Dincă, acum, o altă tânără apare şi face declaraţii cutremurătoare.

O adolescentă de 17 ani a decis să ia legătura cu bunicul Luizei Melencu pe internet şi i-a povestit tot ceea ce s-a întâmplat şi cu ea în urmă cu un an. ''Mă cheamă Maria, am 17 ani şi acum un an eu am fost victima lui. Nu am spus nimănui pentru că îmi este frică, dar pentru prima oară o să vă spun povestea mea'', i-a povestit adolescenta bunicului Luizei Melencu, pe Facebook.

Astfel, se pare că în urmă cu un an, adolescenta în cauză a fost răpită de pe stradă de Gheorghe Dincă. Acesta a oprit la ea şi a a întrebat-o dacă vrea să meargă la ocazie. După ce fata l-a refuzat, acesta a oprit la ea şi a răpit-o, după ce a făcut-o să leşine, dându-i să inhaleze o substanţă toxică.

''Eu mergeam pur şi simplu pe trotuar şi a oprit o maşină lângă mine şi m-a întrebat dacă merg cu ocazia. Era Dincă. Am spus nu, să îşi vadă de drum. Dar a venit lângă mine şi mi-a pus ceva la nas şi am adormit după'', a spus fata.

Ajunsă în casa lui Gheorghe Dincă, fata de 17 ani a fost şocată să constate că acolo se mai afla o copilă de nu mai mult de 12 ani. La finalul discuţiei, bunicul Luizei Melencu a întrebat-o pe fata de 17 ani dacă poate să-i ofere mai multe detalii, însă aceasta a spus că, momentan, nu poate să facă asta pentru că nu îi permit părinţii.

''M-am trezit în casa lui, mă durea tot corpul şi mă simţeam rău, dar mai era o fată. Nu mi-a venit să cred când am auzit câţi ani avea. Avea 12 ani, deci nu mi-a venit să cred'', a mai mai spus fata de 17 ani.

