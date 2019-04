Ultima ora! O noua bacterie, rezistenta la medicamentele anti-ciuperci, ameninta omenirea

bacterie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua ciuperca descoperita, denumita Candida auris, s-a raspandit in ultimii ani la nivel global, afectand un numar mare de persoane care aveau un sistem imunitar slabit, relateaza site-ul cotidianului New York Times, potrivit Mediafax. In ultimii cinci ani, a afectat o unitate neonatala din Venezuela, un spital din Spania si a fortat inchiderea unei unitati de terapie intensiva din cadrul unui centru medical prestigios din Marea Britanie, cat si mai multe locuri din India, Pakistan si Africa de Sud. Recent, Candida auris a ajuns in New York, New Jersey si Illionois, unde Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor urmeaza sa adauge ciuperca pe lista "amenintarilor urgente". .Testul pentru boa ...