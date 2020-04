ULTIMA ORA Pentru prima data in ISTORIE, Pentagonul publica imagini cu un OZN - VIDEO

Pentru prima dată în istorie, Pentagonul a publicat, oficial, trei videoclipuri scurte care arată „fenomene aeriene neidentificate”, care fuseseră, cu ceva timp în urmă, difuzate de o entitate privată, anunță CNN.

Videoclipurile arată ceea ce par a fi obiecte zburătoare neidentificate care se mișcă rapid în timp ce sunt înregistrate de camerele cu infraroșu ale unor avioane de vânătoare. Două dintre videoclipuri conțin membrii US Navy care reacționează înmărmuiți de cât de repede se mișcă obiectele. O voce speculează că ar putea fi o dronă.

Marina a recunoscut anterior veridicitatea videoclipurilor din septembrie anul trecut. Pentagonul a decis să le publice acum „pentru a clarifica orice concepție greșită din partea publicului cu privire la faptul dacă materialele care au circulat au fost sau nu reale sau dacă există sau nu mai multe videoclipuri”, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sue Gough.

"După o reanaliză amănunțită, departamentul a stabilit că publicarea autorizată a acestor videoclipuri neclasificate nu dezvăluie nicio dotare sau sisteme sensibile", a spus Gough într-o declarație, "și nu afectează nicio investigație ulterioară a incursiunilor militare în spațiul aerian de către ”fenomene aeriene neidentificate".

Videoclipurile Navy au fost publicate pentru prima dată între decembrie 2017 și martie 2018 de To The Stars Academy of Arts & Sciences, o companie co-fondată de fostul muzician Blink-182, Tom DeLonge, care spune că studiază informații despre fenomene aeriene neidentificate.

În 2017, unul dintre piloții care a văzut unul dintre obiectele neidentificate în 2004 a spus pentru CNN că s-a mișcat în moduri pe care nu le-a putut explica.

"Pe măsură ce m-am apropiat de el ... s-a accelerat rapid spre sud și a dispărut în mai puțin de două secunde", a spus David Fravor, pilot retras al Marinei SUA. "Acesta a fost extrem de abrupt, ca o minge de ping-pong, care a sărit de pe un perete, s-ar lovi și ar merge în sens invers".