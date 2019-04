ULTIMA ORA PNL și USR au sesizat, joi, CCR proiectele care au modificat codurile penale

PNL și USR au depus, joi, la Curtea Constituțională sesizare în legătură cu proiectul care a modificat Codul penal și pe cel care a schimbat Codul de procedură penală, inițiative adoptate de Parlament, a anunțat prim-vicepreședintele liberal Raluca Turcan, conform Mediafax.

„Astăzi (joi - n.r), PNL a depus la CCR o sesizare de neconstituționalitate pe cele două Coduri votate ieri în Parlamentul României. Sesizarea e depusă împreună cu USR. Votul dat ieri în Parlamentul României pe cele două Coduri reprezintă o formă de amnistie mascată a marilor infractori. Dacă românii vor vota masiv la referendum, ținând cont că există temeiuri foarte serioase de neconstituționalitate pe cele două coduri votate ieri în Parlament, vom ajunge să le dezbatem din nou în Parlament după pronunțarea Curții Constituționale. Noi suntem încrezători că decizia CCR va fi una favorabilă pentru că am avut o strategie prin care am sesizat neconstituționalitatea unor articole vechi și am sesizat de asemenea neconstituționalitatea unor articole votate ieri în Parlamentul României, care privite cumulat conduc la ideea că cele două coduri care au primit ieri votul PSD-ALDE și cu ceilalți de la UDMR și minorități în Parlament, este unul neconstituțional și în favoarea infractorilor”, a declarat Raluca Turcan, joi, la Parlament.

Ea a precizat că trebuie oprit asaltul PSD-ALDE la justiție

„Dacă decizia CCR va fi una favorabilă așa cum sperăm în baza tuturor analizelor pe care le-am făcut mai există două momente de vot în Parlamentul României, votul pe varianta întoarsă de la CCR și de asemenea votul pe retrimiterea din partea președintelui României pe cele două coduri. Avem nevoie de doi factori importanți pentru a opri asaltul la justiție, un pas este analiza temeinică la CCR pe ceea ce noi am menționat și de asemenea, votul masiv de revoltă al oamenilor împotriva acestei forme de amnistie mascată”, a conchis Turcan.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal şi a celui de procedură penală. Procedura parlamentară a fost reluată după ce lui Tudorel Toader i s-a reproşat că nu iniţiază OUG pentru aceste modificări.