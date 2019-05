ULTIMA ORA Primele declarații ale avocatei lui Liviu Dragnea, dupa ce a ieșit de la discuții cu acesta - VIDEO

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, l-a vizitat pe acesta la reședința sa din Sectorul 1, înainte ca fostul președinte al PSD să ajungă după gratii. Teodosiu a fost întrebată, de reporteri, cum a primit Dragnea vestea condamnării și dacă era pregătit.

”Dumneavoastră cum ați fi primit-o? Dumneavoastră ați fi? O decizie la modul ăsta, ce să mai discuți?!”, a spus Flavia Teodosiu, când a ieșit din casa lui Liviu Dragnea, unde a discutat cu el.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani și 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis menținerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în cazul președintelui PSD Liviu Dragnea.

Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea, după cea de la referendumul din 2009, pentru demiterea lui Traian Băsescu.

Judecătorii au mai decis condamnarea Olguței Șefu la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban la un an cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicușor la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloș la 3 ani cu suspendare, condamnarea lui Ionel Marineci la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soții a lui Liviu Dragnea, magistrații au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

În primă instanță, Dragnea fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentința.

