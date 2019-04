ULTIMA ORA Protest in fața Ambasadei Suediei din București

Informații de ultimă oră. Chiar în aceste momente, în fața Ambasadei Suediei, are loc un protest. În jur de 20 de angajați ai companiei Electrolux România protestează în fața Ambasadei Suediei din București, acuzând relații de muncă de tip feudal și amenințând că vor merge la Stockholm, conform Mediafax.

„O să ne întâlnim la Stockholm, ne vom plimba prin tot orașul pentru ca cei de acolo să afle ce principii are de fapt firma Electrolux. În România există oameni care mor de foame muncind într-o firmă suedeză, care câștigă sute de milioane de pe urma muncii lor. Electrolux promovează relații de muncă de tip feudal, o firmă imensă care refuză să adauge 2 lei în plus pe oră la salariile muncitorilor din România”, au spus angajații companiei suedeze Electrolux din Satu Mare, care se află de opt săptămâni în grevă. Aceștia cer o creştere salarială de 2 lei în plus pe oră.

În vederea acestui lucru, sindicatul solicită o altă distribuire a aceleiași sume, care ar presupune o cheltuială identică pentru întreprindere, dar care ar însemna pentru marea majoritate a muncitorilor cu salarii mici o creștere substanțială a salariului, potrivit declarațiilor lui Bogdan Iuliu Hossu, președinte în cadrul Cartel ALFA. „Ne adresăm Ambasadei Suediei din București pentru a solicita intervenția, în limitele atribuțiilor dumneavoastră, în conflictul de muncă care implică grupul suedez Electrolux. Inflexibilitatea conducerii locale a companiei, lipsa dialogului social semnificativ, acțiunile îndreptate împotriva muncitorilor și a reprezentanților acestora, în schimbul identificării unor soluții, au prelungit această dispută de muncă peste orice perioadă rezonabilă. [...] În orice stat, muncitorii au dreptul să fie tratați corect și cu respect, ceea ce, din păcate, conducerea Electrolux România nu reușește să facă. În timp, acest comportament îndepărtează lucrătorii din țară”, se arată în scrisoarea adresată luni Ambasadei Suediei, semnată de președintele Cartel ALFA Bogdan Iuliu Hossu.

Greviștii de la Electrolux Satu Mare se află în cea de-a șaptea săptămână de protest, continuă. Angajații solicită o sumă fixă ca majorare salarială, nu un procent. Mai multe runde de negocieri au avut loc, dar nu au avut rezultat. Conducerea Electrolux a anunțat că negocierile cu liderii de sindicat și un acord comun au reprezentat de la bun început o prioritate, situația în care se află fabrica având un impact negativ asupra bunăstării angajaților.