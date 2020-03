ULTIMA ORA Raed Arafat anunța ca fostul ofițer care a INFECTAT ȘASE oameni cu coronavirus va avea dosar penal

Fostul ofițer MAI care a îmbolnăvit șase oameni de coronavirus după ce a fost plecat din țară și a revenit fără a alerta autoritățile riscă să fie pedepsit conform Codului Penal.

"Nu am zis că a mințit, am zis că au fost controverse unde a fost. S-a zis că a venit din Italia, ceea ce nu era adevărat. Este pasibil de amendă și sub incidență Codului Penal pentru că a îmbolnăvit alte persoane. El e pasibil prevederilor din Codul Penal, deja a infectat 5 persoane și încă nu e sigur că sunt doar atâtea", a declarat secretarul de stat Raed Arafat.