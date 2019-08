ULTIMA ORA Remus Radoi a SCHIMBAT strategia - Ce a spus cand a ieșit de la audierile de la DIICOT

Remus Rădoi, patronul mai multor companii de securitate din Caracal, a schimbat strategia după audierile de la DIICOT. Dacă până acum Rădoi a fost extrem de vocal cu privire la clanurile din Caracal, astăzi, la ieșirea de la DIICOT acesta a precizat că nu poate sta să dea declarații pe motiv că e grăbit.

Rădoi le-a spus jurnaliștilor următoarele lucruri:

"Sunt grăbit, foarte grăbit. Am fost întrebat de cazul Caracal, dar nu am avut date să le furnizez. Nu am fost întrebat de mesajele cu Alexe. Eu am spus în presă că nu știam nimic de acest om, deci nu mai conta ce aflam după".