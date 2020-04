ULTIMA ORA Restricțiile de circulație nu se vor ridica in totalitate dupa 15 mai: explicațiile premierului Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 că dupa 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, vor disparea in totalitate restrictiile de circulatie doar in interiorul localitatilor. „In ce priveste deplasarea in afara localitatii se vor pastra anumite interdictii”, a declarat premierul. Ludovic Orban nu dat mai multe detalii.

Întrebat dacă se mai poate vorbi de turism in aceste conditii, premierul a dat de inteles ca se va putea merge in vacanta: `Va exista fara discutie posibilitatea de deplasare si in afara localitatilorr si va creste interesul oamneilor de a apela la spatii de cazare, hoteluri, pensiuni'.

