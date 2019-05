ULTIMA ORA! Rezultatele FINALE pe municipiul Iasi! Care este situatia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Surpriza uriasa in judetul Iasi, in urma votului pentru alegerile europarlamentare • Nimeni nu se astepta sa se ajunga la asemenea scoruri electorale in urma scrutinului desfasurat ieri pentru Parlamentul European REZULTATE FINALE ALEGERI EUROPARLAMENTARE MUNICIPIUL IASI USR: 60.332 voturi - 37.23 PNL 30134 voturi 18.59% PSD: 24.284 voturi - 14.98% PRO ROMANIA voturi - 10953 6.76% PMP 10038 - 6.19% Gregoriana Tudoran 9082 voturi 5.6% ALDE 3.06 4962 - 3.06% George Simion 3760 2.32% Peter Costea 2337 voturi 1.44% UNPR 1377 voturi 0.84% UDMR 536 voturi - 0.33% Rezultatele finale ale votului pe judetul Iasi TOTAL voturi valabil exprimate 328.367- 746 sectii votare (100 ...