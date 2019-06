Ultima ora! Romania a pierdut in fata Estoniei la votul pentru postul de membru in Consiliul de Securitate al ONU

ONU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania, infrangere in fata Estoniei la votul pentru postul de membru in Consiliul de Securitate al ONU. Dupa cea de-a doua runda de vot din cadrul Adunarii Generale pentru grupul Europei de Est, Estonia a obtinut mandatul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pozitie pentru care a candidat alaturi de Romania pentru locul alocat regiunii est-europene. Vezi si: Eugen Teodorovici, mesaj inainte de a incepe CEx PSD: ''Este imaginea pestrita a opozitiei politice de azi'' Potrivit rezultatelor votului, 132 de reprezentanti au votat pentru Estonia, iar 58 pentru Romania. In total, au fost 190 de voturi valide, un vot nul si doua abtineri. Daca ti-a placut artico ...