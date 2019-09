ULTIMA ORA! Romania se va confrunta cu un val de aer polar! Temperaturile vor fi...

val de aer polar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un val de aer polar vine deasupra Romaniei, incepand cu saptamana viitoare. Temperaturile vor scadea chiar si cu 10 grade in unele regiuni. "O masa de aer rece, care a afectat deja zona de nord a tarii, se va deplasa si va determina scaderea valorilor termice si in jumatatea sudica. Astazi, temperaturile maxime se vor situa in jur de 21-29 de grade, iar temperaturile minime, la noapte, vor cobora pana in jurul valorii de zero grade, in depresiuni. Luni se asteapta o usoara incalzire in majoritatea regiunilor, se vor inregistra temperaturi de 30 de grade. Incepand de marti, o masa de aer rece va afecta din nou teritoriul tarii noastre si va determina o racire, o scadere a valorilor termice care v ...