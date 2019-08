Ultima ora! S-au terminat negocierile! Guvernul adopta, astazi, rectificarea bugetului de stat

Guvernul Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va adopta, luni, in sedinta, cele doua proiecte de ordonanta pentru rectificarea bugetului de stat si a asigurarilor sociale de stat pe 2019, la o saptamana dupa ce au fost publicate de Ministerul Finantelor. Saptamana trecuta, rectificarea bugetara a fost amanata pentru noi discutii cu partenerii de la ALDE. Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, discutii despre coalitia de guvernare Proiectul de rectificare a bugetului statului si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 au fost prezentate in prima lectura in cadrul sedintei de Guvern de joi. Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca este vorba despre o rectificare pozitiva si ca r ...