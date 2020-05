ULTIMA ORA Simona Halep anunța ca SE RETRAGE, daca iese din Top 10: 'Am 24 de ani de tenis...'

Simona Halep, numărul 2 în clasamentul WTA, a anunţat într-un interviu că se va retrage din activitate în momentul în care va ieşi din top 10 mondial, dar a subliniat faptul că 2-3 ani va mai putea să joace la nivel înalt.

”Am avut senzaţia asta că am obosit în ultima perioadă. Au fost ani grei. M-am gândit şi la retragere, să fiu sinceră, însă simt că mai pot şi încă mult. De visat nu mă împiedică nimic să visez, aşa că în continuare sunt foarte motivată să merg înainte pentru al treilea Grand Slam pentru a vedea cât mai pot să fiu în top 10. Pentru că atunci când voi ieşi din top 10 cred că o să trag pe dreapta. Dar mai am, 2-3 ani eu zic că mai pot să joc. Legat de US Open eu nu prea joc bine la final de an... energia mea se duce în jos după Roland Garros şi Wimbledon... de aceea nu reuşesc la US Open să fiu foarte tare pe tot ceea ce ţine de un Grand Slam", a spus ea în interviul acordat site-ului unuia dintre sponsorii săi principali.

Citește și: Anunț oficial! Ce se întâmplă cu cardurile de sănătate

Halep a menţionat că în cariera sa a contat mult norocul, dar şi faptul că a reuşit să ia lucrurile bune de la fiecare antrenor pe care l-a avut.

"Am 24 de ani de tenis... eu mereu zic că e norocul fiecăruia. Norocul are partea lui. Mare de tot. Eu am avut oameni potriviţi la momentul potrivit. Cei mai buni antrenori... fiecare persoană care apare în viaţa ta profesională te ajută enorm. Eu am luat de la toţi ce e mai bun. Eu din despărţirile de antrenori am plecat mereu cu partea pozitivă. Am zis că a fost poate mai greu, dar m-a învăţat asta şi asta. Am luat ce e mai bun de la fiecare, aşa am fost toată viaţa. Aşa am putut să progresez de la om la om. Deci norocul în viaţă este cel mai important în ceea ce faci. Bine, norocul îl ai, dar trebuie şi să te ţii de nişte chestii ca să îl valorifici. Dacă eşti responsabil pe ceea ce faci şi te dedici 100%, dau în scris, după 24 de ani de tenis este imposibil să nu reuşeşti", a explicat jucătoarea, scrie Agerpres.

Citește și: Klaus Iohannis a semnat! Pensiile au parte de noi modificări

Simona Halep (29 ani) a cucerit 20 de titluri în cariera sa, printre care Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), şi a petrecut 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial. În prezent, jucătoarea română se află pe locul al doilea în ierarhia WTA, îngheţată după suspendarea turneelor în luna martie.