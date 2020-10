ULTIMA ORA SUSPANS la judecarea contestațiilor depuse la validarea candidaturii lui Dominic Fritz la Primaria Timișoara: un judecator s-a ABȚINUT

Au fost momente spectaculoase la Tribunalul Timiș, acolo unde s-au judecat cele trei contestații depuse privind alegerea lui Samuel Fritz ca și primar al Timișoarei. Cele trei contestații au fost reunite sub forma unui singur dosar. Reclamanții susțin că Fritz ar fi candidat ilegal, întrucât acesta nu are domiciliu în Timișoara, ci are doar flotant.

Judecătorul Tiberiu Bircianu s-a abținut de la a judeca procesul pentru că a fost președintele Biroului Electoral de Circumscripție 1, cel care a validat candidatura lui Fritz. Acesta a fost înlocuit, însă sentința nu a putut fi dată din cauză că dosarul de candidatura depus de Fritz nu a fost transmis Tribunalului de către Judecătoria Timișoara. Magistrații au rămas în pronunțare.